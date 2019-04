Erfolgreicher AV-Manager leitet den EMEA-Betrieb

Leyard, ein weltweit führender Anbieter von Visualisierungsprodukten, gab heute bekannt, dass Thorsten Lipp zum leitenden Geschäftsführer ernannt wurde und gleichzeitig als Geschäftsführer von Leyard Europe und seinen Unternehmen Planar, eyevis und Teracue fungiert.

Lipp kam im November 2018 als COO von Leyard Europe in das Unternehmen. Vor kurzem wurde er darum gebeten, auch als Interims-CEO von Leyard Europe zu fungieren. Zuvor war Lipp Vorstandsmitglied der Production Resource Group Germany (PRG AG), dem weltweit führenden Anbieter von Technologie und Dienstleistungen für Live-Events und Entertainment. Er war verantwortlich für das Segment Unternehmensveranstaltungen und Messen sowie für die Leitung des Lab-Bereichs von PRG. Lipp war ebenfalls Mitbegründer und Geschäftsführer von XL Solutions (Teil der XL Video Group), die 2015 von PRG übernommen wurde. Seine langjährige Erfahrung in den Bereichen audiovisuelle Produktion, Veranstaltungstechnik, Vertrieb und Management stützt seine Ernennung zum Interims-CEO von Leyard Europe.

"Wir freuen uns, dass Thorsten unser EMEA-Geschäft leitet und mehr als ein Dutzend Jahre Erfahrung in der AV-Branche und Expertise in unzähligen Kundenmärkten mitbringt", so Zach Zhang, Vorstandsvorsitzender von Leyard International. "In seiner Funktion wird Thorsten die Bereiche Operationen, Vertrieb, Marketing und Support in der Region leiten und dabei seine Erfahrung in Segmenten wie Live-Events und Unterhaltung, Unternehmensveranstaltungen, Sport, Automotive und mehr einbringen."

Thorsten Lipp fügte hinzu: "Dies ist eine aufregende Zeit in der Branche, da die Grenzen der Display-Technologien exponentiell wachsen und Leyard größere Möglichkeiten bieten, die innovativsten und überzeugendsten Lösungen für unsere wachsenden Märkte zu liefern."

Die Ernennung von Lipp stärkt die operative Führung des Unternehmens in seinem neuen und größeren Werk Prešov, Slowakei, das 2017 eröffnet wurde. Das 3.119 Quadratmeter große Gebäude ermöglicht es Leyard, die wachsende Nachfrage nach seinen digitalen Displays und Videowänden seitens der europäischen Kunden zu befriedigen, insbesondere von Kunden, die digitale Display-Lösungen aus der Europäischen Union (EU) bevorzugen. Darüber hinaus stellt das Werk nun einige der unternehmenseigenen LED-Produkte her, die bisher ausschließlich in der chinesischen Fabrik des Unternehmens erzeugt wurden, was die globale Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbessert. Die Expansion von Leyard in Europa umfasst ebenfalls die jüngste Übernahme des Herstellers von fortschrittlichen audiovisuellen Lösungen, eyevis, im Jahr 2018. Das Unternehmen präsentiert seine neuesten LED-Lösungen diese Woche auf der ProLight Sound Europe, der weltweit führenden Veranstaltung für Unterhaltungstechnologie, in Frankfurt am Main.

Weitere Informationen über die Displaylösungen von Leyard finden Sie unter www.leyard.com.

Über Leyard

Leyard ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gestaltung, Herstellung, Vertrieb und weiteren Dienstleistungen im Zusammenhang mit digitalen Displays, Videowänden und Visualisierungsprodukten. Die Leyard Unternehmens- und Markengruppe, zu der auch Planar Systems, eyevis und Teracue gehören, umfasst Display-, Unterhaltungs- und Lichtsystemlösungen. Leyard ist der Weltmarktführer für LED-Videodisplays und LEDs mit kleinem Pixelabstand und bietet Indoor-, Outdoor-, Fest- und Kreativdisplays (Futuresource 2018). Leyard wird in Anwendungen wie Rundfunk, Sportarenen, Stadien, Werbenetzwerken, Einzelhandel, Digital Signage, Kontrollräumen, Ausstellungen, Großveranstaltungen und digitalen Kulturerlebnissen genutzt und verfügt über weltweite Zeltinstallationen und über mehr als 300 Patente in der Displaytechnologie. Leyard wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Peking (China). Das Unternehmen wird an der Börse von Shenzhen gehandelt (Börsenkürzel: 300296). Das Magazin Forbes zählte Leyard im Jahr 2013 zu den "100 börsennotierten Unternehmen Chinas mit dem größten Potenzial." Weitere Informationen finden Sie unter www.leyard.com.

