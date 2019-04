Richtungsweisender Low-Code-Branchenanalyst gibt im kommenden Webinar Einblicke in den Erfolg von Low-Code-Plattformen wie der von Appian

FRANKFURT, April 03, 2019(NASDAQ: APPN), einer der führenden Anbieter im Bereich der Low-Code-Entwicklung, hat heute eine neue Studie veröffentlicht. Die von Forrester Consulting im Auftrag von Appian durchgeführte Umfrage untersuchte, wie die befragten Unternehmen ihre wichtigsten Applikationen über Low-Code-Plattformen erstellen und ausführen. Forrester stellte fest, dass für die meisten Organisationen die größte Herausforderung darin besteht, den Wandel zu einem digitalen Unternehmen zu vollziehen. Der Grund dafür: Ihnen fehlen die Fähigkeiten zur Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von Software. Dies führt dazu, dass sich Unternehmen mit höchsten Anforderungen für die Implementierung einer Low-Code-Plattform entscheiden. Sie beschleunigt nicht nur die Entwicklung, sondern entlastet die IT-Abteilungen. Insgesamt lässt sich auch die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Geschäftsbereiche über das gesamte Unternehmen hinweg verbessern.



John Rymer, Principal Analyst bei Forrester, wird als Gastredner in einem von Appian veranstalteten Webinar teilnehmen, um die Forschungsergebnisse und den Effekt von Low-Code-Plattformen wie Appian auf Unternehmen genauer zu analysieren. Das Webinar findet am 25. April um 18 Uhr CET statt. Teilnehmer können sich hierregistrieren.

Forrester führte eine Online-Befragung unter 254 IT- und Branchenentscheidern in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien durch, um die Erwartungen an Low-Code-Entwicklungsplattformen und die Erfahrungen auf Unternehmensebene bewerten zu können.

Wichtigste Erkenntnisse:

Low-Code beschleunigt die Entwicklung und erfüllt die Anforderungen der Unternehmen an die Geschwindigkeit. 84 Prozent der Unternehmen haben eine Low-Code-Plattform oder ein Tool eingeführt. Sie verbessern ihre bestehenden IT-Fähigkeiten, erneuern Produkte und Services und agieren insgesamt flexibler - all dies erlaubt eine schnellere Markteinführung ihrer Anwendungen.

84 Prozent der Unternehmen haben eine Low-Code-Plattform oder ein Tool eingeführt. Sie verbessern ihre bestehenden IT-Fähigkeiten, erneuern Produkte und Services und agieren insgesamt flexibler - all dies erlaubt eine schnellere Markteinführung ihrer Anwendungen. Low-Code-Plattformen erfüllen höchste Unternehmensanforderungen . Die Firmen mit der geringsten Toleranz für Datenverluste und Ausfallzeiten sowie den höchsten Anforderungen an kontinuierliche Audits und unabhängigen Sicherheitszertifizierungen steuern ihre Top-Anwendungen am ehesten mit Low-Code. Ihre Implementierung von Low-Code unterstreicht, dass es bereits Low-Code-Lösungen auf dem Markt gibt, die sich für den Einsatz in Unternehmen eignen.

. Die Firmen mit der geringsten Toleranz für Datenverluste und Ausfallzeiten sowie den höchsten Anforderungen an kontinuierliche Audits und unabhängigen Sicherheitszertifizierungen steuern ihre Top-Anwendungen am ehesten mit Low-Code. Ihre Implementierung von Low-Code unterstreicht, dass es bereits Low-Code-Lösungen auf dem Markt gibt, die sich für den Einsatz in Unternehmen eignen. Firmen setzen auf Low-Code, um komplexe Business-Logik zu entwickeln. Viele Unternehmen verwenden aktuell benutzerdefinierte Codes, um komplexe Geschäftsprozesse zu erstellen. Sie wollen den Erfolg der Low-Code-Entwicklung aus anderen Bereichen übertragen. Künftig werden sie daher verstärkt Low-Code anstatt eines benutzerdefinierten Codes implementieren, um ihre unternehmenskritischen Applikationen darauf laufen zu lassen.

Die Studie bestätigt, dass mit Low-Code auch die größten Barrieren zu einer erfolgreichen digitalen Transformation überwunden werden können. Die Befragung zeigte, dass jede der Firmen, die Low-Code-Plattformen verwenden, einen ROI aus ihrer Low-Code-Implementierung generiert haben.

Die Studie hebt außerdem die sechs wichtigsten Voraussetzungen hervor, auf die Unternehmen achten sollten, wenn sie eine Low-Code-Plattform in Betracht ziehen. Laut Forrester "können Organisationen, die bei der Auswahl ihrer Low-Code-Plattform diese sechs Anforderungen berücksichtigen, nicht nur unternehmenskritischen Applikationen schneller und skalierbarer entwickeln, sondern sie verstehen die Geschäftsergebnisse ihrer digitalen Transformation auch besser."

"Nicht alle Low-Code-Plattformen bieten identische Funktionen", erklärt Malcom Ross, Vice President Produkt Marketing, Appian. "Wir erfüllen nicht nur die von Forrester definierten sechs Voraussetzungen, sondern wir sind auch stolz auf die hohe Effektivität unserer Applikationen. All das wird von der Appian Garantie abgedeckt: Sie verspricht, dass Appian eine Unternehmensanwendung innerhalb von acht Wochen entwickelt und bereitstellt."

Die Studie gewährt einen tiefgehenden Einblick, warum mit einer digitalen Transformation einen neuen Ansatz für die Anwendungsentwicklung erforderlich wird und was eine Entwicklungsplattform unternehmenstauglich macht. Darüber hinaus wird untersucht, wie Low-Code die digitale Transformation eines Unternehmens voranbringt und weitere wichtige Empfehlungen. Den vollständigen Thought Leadership-Bericht und die Umfrageergebnisse zum Download finden Sie hier .

