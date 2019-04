IRW-PRESS: Plymouth Rock Technologies Inc.: Plymouth Rock Technologies Inc.: MiRIAD besteht Nutzlast-Flugtests

Vancouver (British Columbia), 3. April 2019. Plymouth Rock Technologies Inc. (CSE: PRT, Frankfurt: 4XA - WKN: A2N8RH, OTC: AXDRF) (Plymouth, PRT oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein MiRIAD- (Millimeter Remote Imaging from Airborne Drone)-System seine internen Nutzlast-Flugtests im Morongo Valley und im Coachella Valley im US-Bundesstaat Kalifornien bestanden hat.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46365/NR April 03 2019 - MiRIAD flight test - final_de_PRCOM1.001.png

Die Tests fanden sowohl auf variablem Gelände als auch in der Nähe des Windparks in Palm Springs statt. Die Tests ermöglichten es uns, die Stabilität und Manövrierfähigkeit eines unbemannten Luftfahrzeugsystems (Unmanned Aircraft System, UAS) mit integriertem MiRIAD-System zu bewerten, sagte Dana Wheeler, CEO von Plymouth Rock Technologies. Die SWAP- (Size, Weight and Power)-Tests liefern wichtige Daten über die Flugdauerparameter des Systems. Obwohl wir vom Erfolg überzeugt waren, bringen uns die tatsächlichen Flugtests mit einer repräsentativen Nutzlast dem erklärten Ziel, das MiRIAD-System im Jahr 2020 auf den Markt zu bringen, einen Schritt näher.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46365/NR April 03 2019 - MiRIAD flight test - final_de_PRCOM1.002.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46365/NR April 03 2019 - MiRIAD flight test - final_de_PRCOM1.003.jpeg

Scientific Advisor Professor Stuart Harmer sagte: Zurzeit werden Drohnen zur Aufnahme von Luftbildern verwendet - vorwiegend Video- und gelegentlich Wärmebildaufnahmen. Für die drohnenbasierte Bildgebung bei erheblich größeren Wellenlängen, wie etwa im Millimeterwellenspektrum, gibt es zurzeit keine Möglichkeiten. Angesichts unserer erfolgreichen Nutzlasttests und des leichtgewichtigen Antennendesigns sind wir äußerst zuversichtlich, dass PRT als erstes Unternehmen die Millimeterwellen-Bildgebung von kommerziellen Drohnen erreichen wird.

Passive Millimeterwellen-Bildgebungssysteme werden vorwiegend für Sicherheitskontrollen eingesetzt, waren für den Einsatz auf kleinen Drohnen jedoch bis dato zu groß, zu schwer und zu energieaufwendig - Eigenschaften, die ihren Einsatzbereich stark eingeschränkt haben. Das kompakte Antennendesign von PRT ist ausreichend klein, leicht und stromsparend, um auf einer kommerziellen Drohne eingesetzt werden zu können, was viele Anwendungen für die passive Millimeterwellen-Bildgebung aus der Luft ermöglicht.

In naher Zukunft wird PRT multispektrale Bildgebungsfunktionen an Bord kleiner Drohnen einsetzen, indem es sichtbare, IR- (Infrarot)- und Millimeterwellen-Bildgebungssensoren in einem einzigen Luftfahrzeug kombiniert. Die multispektrale Bildgebung nutzt die einzigartigen Informationen, die von verschiedenen Bändern des elektromagnetischen Spektrums bereitgestellt werden, um ein leistungsstarkes Fernerkennungs- und -inspektionsinstrument mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten im zivilen und militärischen Bereich anzubieten. Potenzielle Anwendungen beinhalten Sicherheitskontrollen, Kollisionsvermeidung, Brandbekämpfung, militärische Inspektionen, Ernteinspektionen sowie zerstörungsfreie Prüfungen von Bauwerken und Anlagen, sagte Professor Harmer abschließend.

Über Plymouth Rock Technologies Inc.

Das Unternehmen entwickelt derzeit Zukunftslösungen im Bereich der Bedrohungserkennung, die auf modernsten technologischen Fortschritten basieren. Bei unseren modernen Methoden der Bedrohungsdetektion, die menschliche Irrtümer ausschließen, werden künstliche Intelligenz und Augmented-Reality-Schnittstellen miteinander kombiniert. Die sowohl luftgestützten als auch bodengestützten Produkte von Plymouth Rock spüren bedrohliche Gegenstände auch bei größerem Messabstand auf, als dies mit den bestehenden Technologien der Fall ist. Unsere einzigartige Radarsensorik- und Signalverarbeitungs-Technologie schafft neue Möglichkeiten für ein ferngesteuertes, nicht intrusives Screening von Menschenansammlungen in Echtzeit.

Zu den Kerntechnologien von Plymouth Rock gehören: (1) ein Gerät zur ferngesteuerten Luftbilderfassung von Drohnen im Millimeterwellenbereich [Millimeter Remote Imaging from Airborne Drone (MiRIAD)]; (2) ein kompaktes Mikrowellenradarsystem zum Scannen von Schuhen (Shoe-Scanner); und (3) Wi-Fi-Radartechniken zum Screening von Gefahren in Wi-Fi-fähigen Zonen in Gebäuden und an Orten wie Flughäfen, Einkaufszentren, Schulen und Sportstätten (Wi-Ti).

www.plyrotech.com

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Dana Wheeler

President & CEO

+1-603-300-7933

Anlegerinformation:

Tasso Baras

+1-778-477-6990

(Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zurzeit zur Verfügung stehen. Oftmals, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder durch Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, identifiziert werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, auf denen solche Informationen beruhen, sich möglicherweise als ungenau herausstellen könnten, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen können daher nicht als verlässlich gelten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46365

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46365&tr=1

