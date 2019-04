Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Nachfrage dürfte sich besser entwickelt haben als von dem Spezialchemiekonzern befürchtet, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern könnten die Markterwartungen bezüglich des operativen Ergebnisses (Ebitda) übertroffen werden. Gleichwohl sei die Berechenbarkeit der künftigen Auftragsentwicklung sehr gering. Insofern sei es immer noch zu früh, die Aktien positiv einzuschätzen./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2019 / 08:03 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-04-03/09:06

ISIN: DE0006062144