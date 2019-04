Nach einem zunächst verhaltenen Start in den Tag, drehte der DAX gestern dann doch noch etwas auf. Er legte schließlich um 0,6 Prozent zu und schloss bei 11.754 Punkten. Und das trotz schwacher Wall Street und Brexit-Chaos.



Marktidee: Continental. Die Aktie von Conti ist in dieser Woche sehr gut unterwegs. Gestern war das Papier bester Wert im DAX. Für Unterstützung sorgten unter anderem positive Daten aus China. Aus charttechnischer Sicht deutet sich eine mehrmonatige Bodenbildung an. Dafür muss der Kurs aber noch zwei Widerstandszonen knacken.