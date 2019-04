Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Goldpreis in Q2 und Q3 durch den kräftig aufwertenden USD und steigende US-(Real-)Zinsen stark unter Druck gekommen war, drehte sich das Bild in Q4 wie erwartet völlig, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Zuerst durch den globalen Aktienmarkteinbruch (Anstieg der Risikoaversion) und vor allem durch das anschließende völlige Auspreisen weiterer US-Zinsanhebungen habe der Goldpreis beträchtlichen Rückenwind bekommen. ...

