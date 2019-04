Die wichtigsten Börsen Europas haben am Dienstag ihre Vortagesgewinne ausgebaut, wenngleich die Zuwächse etwas geringer waren als am Vortag. Lediglich die Börse in London konnte ein Plus von 1,0% erzielen, hier half trotz fortgesetztem Brexit-Wirrwarr das dadurch deutlich nach unten tendierende Pfund. Mittlerweile wird ein No-Deal-Brexit von vielen Beobachtern als die wahrscheinlichste Variante betrachtet, aber insgeheim haben viele die Hoffnung, dass doch noch eine bessere Lösung gefunden wird. Schlusslicht im EuroStoxx 50 war Philips mit einem Minus von 3,2%, die Ergebnisse des drei Jahre andauernden Ferndiagnoseprogramms waren für viele Investoren enttäuschend. Auch Rolls Royce zählte zu den Verlierern und schloss 1,1% schwächer, immer ...

