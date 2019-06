Wien (www.anleihencheck.de) - Die voestalpine veröffentlichte Anfang Juni die Zahlen für das GJ 18/19, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Während die Umsätze im GJ 18/19 um 5% auf EUR 13,6 Mrd. gesteigert worden seien, sei das EBIT, wie erwartet, aufgrund von Einmaleffekten um -34% (vs. GJ 17/18) auf EUR 780 Mio. gesunken. Dazu würden die planmäßige Hochofensanierung, eine Rückstellung für ein laufendes Kartellverfahren im Bereich Grobbleche sowie erhöhte Anlaufkosten für das Automobilwerk in Georgia (USA) zählen. Die EBIT-Marge habe sich somit auf 5,7% belaufen (GJ 17/18: 9,1%). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...