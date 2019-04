Deutsche Telekom: Zukunftsweisende Wochen

Besonders im Fokus steht bei der Deutschen Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508) die Versteigerung der Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G. Zumal es dabei nicht nur um etwas schnelleres Internet für Smartphones geht. 5G wird als zentraler Baustein für die voranschreitende Vernetzung von Maschinen angesehen. Das Internet der Dinge dürfte in Zukunft erheblich an Bedeutung gewinnen. Die Anforderungen nehmen zu. Maschinen müssen in Echtzeit miteinander kommunizieren. Nicht nur im Bereich des autonomen Fahrens. Es sind viele weitere Anwendungen vorstellbar. Entsprechend sind auch die Chancen für Telekommunikationsanbieter vorhanden, ganz neue Dienstleistungen anzubieten.

Zunächst müssen jedoch die passenden Frequenzen erworben und der Netzausbau vorangetrieben werden. Dies bringt auch Risiken mit sich. Kein Wunder, dass das Thema 5G auf der am 28. März in Bonn abgehaltenen Telekom-Hauptversammlung einen großen Raum einnahm. Konzernchef Tim Höttges sprach von massiven Investitionen in die Zukunft. Zukunftsweisend wäre für die Deutsche Telekom auch die angedachte Fusion von T-Mobile US (WKN: A1T7LU / ISIN: US8725901040) mit dem Wettbewerber Sprint. Noch versucht man auf Unternehmensseite die US-Wettbewerbsbehörden für den Deal zu gewinnen. Unter anderem mit dem Argument, dass die Nummer drei und vier am US-Mobilfunkmarkt gemeinsam schneller ein 5G-Netz aufbauen könnten.

