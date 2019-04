Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Dienstleistungssektor erholt sich im März kräftig

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im März klar verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 54,4 (Februar: 51,1) Punkte und damit auf den höchsten Stand seit 14 Monaten. Besonders die Exportorders legten im März zu, wie aus den Daten hervorgeht.

May will Brexit erneut verschieben

Die britische Premierministerin Theresa May will die EU um einen abermaligen Aufschub des Brexit über den 12. April hinaus bitten. Durch den "möglichst kurzen" Aufschub solle das britische Parlament die Zeit bekommen, doch noch ein Abkommen zum EU-Austritt zu beschließen, sagte May nach einer siebenstündigen Krisensitzung ihres Kabinetts. Zugleich bot sie Oppositionsführer Jeremy Corbyn an, gemeinsam nach einem Plan zu suchen, dem das Parlament zustimmen könnte.

Altmaier warnt vor "großem Crash" im Falle eines Chaos-Brexits

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) warnt eindringlich vor den Folgen eines ungeregelten Brexit und besteht - sofern erforderlich - auf einer Verlängerung der Austrittsfrist. Altmaier sagte der Bild-Zeitung: "Die EU und Großbritannien können und müssen den großen Crash auf den letzten Metern verhindern, denn es stehen Tausende Arbeitsplätze auf dem Spiel! Notfalls durch eine ausreichende Verlängerung der Austrittsfrist."

Fitch bestätigt Top-Bonitätsnote für USA - Ausblick stabil

Die Ratingagentur Fitch bescheinigt den USA nach wie vor eine hervorragende Bonität. Das Langfristrating laute unverändert "AAA" mit stabilem Ausblick, teilte Fitch mit. Die Analysten begründeten dies mit der Größe der US-Volkswirtschaft, dem hohen Pro-Kopf-Einkommen und dem dynamischen Umfeld für Unternehmen.

US-Außenminister Pompeo kommt nicht zum G7-Treffen nach Frankreich

US-Außenminister Mike Pompeo kommt nicht zum Treffen der G7-Außenminister in dieser Woche. Das teilte sein Ministerium mit, ohne Gründe zu nennen. Andere Termine Pompeos im fraglichen Zeitraum sind nicht bekannt. Anstelle des Ministers wird den Angaben zufolge sein Stellvertreter John Sullivan zu dem Treffen am Freitag und Samstag in Dinard in der Bretagne reisen.

Bouteflika reicht sofortigen Rücktritt bei algerischem Verfassungsrat ein

Algeriens Präsident Abdelaziz Bouteflika hat seinen sofortigen Rücktritt eingereicht. Der 82-jährige Staatschef habe dem algerischen Verfassungsrat mitgeteilt, dass er "am heutigen Tag" sein Amt niederlege, meldete das Staatsfernsehen. Zuvor hatte Algeriens Armeechef und Vize-Verteidigungsminister Ahmed Gaid Salah einen "unverzüglichen" Beginn des in der Verfassung vorgesehenen Amtsenthebungsverfahrens gegen Bouteflika gefordert.

Venezuelas Oppositionsführer Guaido verliert parlamentarische Immunität

Venezuelas verfassungsgebende Versammlung hat die parlamentarische Immunität von Oppositionsführer Juan Guaido aufgehoben. Die Versammlung, die fest hinter dem umstrittenen Staatschef Nicolas Maduro steht, gab einstimmig einem entsprechenden Antrag des Obersten Gerichts statt. Versammlungspräsident Diosdado Cabello sagte, damit könne die Strafverfolgung gegen Guaido fortgesetzt werden.

Australien Feb Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,8% (PROG: +0,3%)

