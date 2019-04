Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering vor den Umsatzzahlen des Luxusgüterherstellers für das erste Quartal von 540 auf 570 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Melanie Flouquet rechnet mit einem starken Start ins Jahr 2019, wie sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Sie hob ihre Gewinnerwartungen für 2019 an, in erster Linie aber wegen Wechselkurseffekten./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2019 / 17:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-04-03/09:37

ISIN: FR0000121485