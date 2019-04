FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen legt seine drei indischen Pkw-Tochtergesellschaften aus Gründen der Effizienz zusammen. Laut einer Mitteilung der Konzerntochter Skoda werden Volkswagen India Private Ltd, Volkswagen Group Sales India Private Ltd und Skoda Auto India Private Ltd fusioniert. Der Umbau ist ein Schritt im Rahmen des Projektes India 2.0, das federführend von Skoda umgesetzt wird. Die Vorstände der Konzernbeteiligungen hätten bereits zugestimmt.

Die in Indien vertretenen Konzernmarken - Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche und Lamborghini - behalten Identität und Händlernetz, werden unter Führung von Gurpratap Singh Boparai aber eine gemeinsame Strategie für den indischen Markt verfolgen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2019 03:09 ET (07:09 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.