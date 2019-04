Die spanische Großbank Santander steckt viel Geld in die Digitalisierung ihrer Prozesse und will so vor allem ihre Kosten in Europa senken. Hier sollen die jährlichen Kosten um rund zehn Prozent oder eine Milliarde Euro zurückgehen, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Präsentation für Analysten hervorgeht. Insgesamt soll die Kostenbasis der Bank, die außer in Europa vor allem stark in Mittel- und Südamerika vertreten ist, in den kommenden Jahren um rund 1,2 Milliarden Euro sinken. Um dies zu erreichen, will die Bank in den kommenden Jahren mehr als 20 Milliarden Euro in die eigene Technik und Digitalisierung stecken.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die Aktie legte in einem freundlichen Marktumfeld in den ersten Handelsminuten um bis zu zwei Prozent zu./zb/stw/mis

