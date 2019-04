CENTOGENE gibt Ernennung von Dr. Flemming Ornskov zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats bekannt DGAP-News: CENTOGENE AG / Schlagwort(e): Personalie CENTOGENE gibt Ernennung von Dr. Flemming Ornskov zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats bekannt 03.04.2019 / 09:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CENTOGENE gibt Ernennung von Dr. Flemming Ornskov zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats bekannt Rostock/Berlin, 3. April 2019 - CENTOGENE AG, Rostock, hat heute bekannt gegeben, dass Dr. Flemming Ornskov mit Wirkung zum 1. April 2019 in den Aufsichtsrat des Unternehmens bestellt und zu dessen Vorsitzenden gewählt wurde. Dr. Flemming Ornskov war zuletzt als Chief Executive Officer der Shire plc tätig und entwickelte Shire zu einem globalen Marktführer im Bereich seltener Erkrankungen und Spezialpharmazeutika mit einem Umsatz von 15 Milliarden US-Dollar. Dr. Ornskov verfügt über umfangreiche internationale, strategische und operative Erfahrung in der Pharma- und Biotechindustrie. Vor seiner Tätigkeit bei Shire arbeitete Dr. Ornskov in leitenden Positionen in verschiedenen pharmazeutischen Unternehmen, unter anderem bei Bayer, Novartis und Merck & Co. Dr. Ornskov ist Pädiater und hat einen Master of Business Administration (MBA) der INSEAD und einen Master of Public Health (MPH) der Harvard Universität. Dr. Ornskov wird in seiner neuen Funktion die strategische Entwicklung von CENTOGENE, die US-Expansion und die strategischen M&A-Aktivitäten eng begleiten. Seine Detailkenntnisse in der Thematik der seltenen Erkrankungen erlauben es ihm, frühzeitig vielversprechende Möglichkeiten für das künftige Wachstum des Unternehmens zu identifizieren. Der Aufsichtsrat hat zudem Dr. Hubert Birner, den derzeitigen Aufsichtsratsvorsitzenden, zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. In den letzten zwei Jahren hat Dr. Birner einen erheblichen Beitrag zur globalen Entwicklung des Unternehmens geleistet. "Ich bin dem Aufsichtsrat, Dr. Hubert Birner und Dr. Arndt Rolfs, CEO und Gründer von CENTOGENE, für die Möglichkeit dankbar, Teil des zukünftigen Wachstums dieses strategisch einzigartigen Unternehmens zu werden. Ich bin davon überzeugt, dass die Fähigkeiten des Unternehmens und seine umfangreiche Erfahrung sowie seine Daten und Kenntnisse im Bereich seltener Erkrankungen enormes Potenzial haben werden, Innovationen in personalisierter Medizin auf der ganzen Welt hervorzubringen. Ich freue mich, CENTOGENEs Vision mitzugestalten und gemeinsam weiter engagiert daran zu arbeiten, Patienten mit seltenen Erkrankungen neue Hoffnung zu schenken und Lösungen für diese Krankheiten zu entwickeln", sagte Dr. Flemming Ornskov. "Ich bin sehr stolz, weiterhin daran beteiligt zu sein, diese faszinierende Wachstumsgeschichte von CENTOGENE fortzuschreiben. CENTOGENE hat in einem besonderen Maß dazu beigetragen, die frühzeitige Erkennung von Patienten mit seltenen genetischen Erkrankungen voranzutreiben und hat sich als starker Partner für Unternehmen positioniert, die Medikamente für seltene Erkrankungen entwickeln. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Flemming und das kommende Kapitel des Unternehmens unter seiner strategischen Führung" führte Dr. Hubert Birner, Managing Partner, TVM Capital Life Science und derzeitiger Vorsitzender des Aufsichtsrats von CENTOGENE. Über CENTOGENE CENTOGENE ist ein auf seltene Erkrankungen spezialisiertes Unternehmen, das klinische, genetische und biochemische Daten in medizinische Lösungen für Patienten übersetzt. Wir fokussieren uns darauf, rationale Grundlagen für Behandlungsentscheidungen zu schaffen und die Entwicklung von neuen Medikamenten für seltene Erkrankungen zu beschleunigen. Dazu setzen wir unser Wissen über den globalen Markt im Bereich seltener Erkrankungen ein, wozu unter anderem unsere breite Erfahrung zu epidemiologischen und klinischen Zusammenhängen und unsere innovativen Biomarker in der Thematik zählen. Als eines der größten weltweit agierenden Unternehmen für seltene Erkrankungen verpflichtet CENTOGENE sich, die Wissenschaft genetischer Informationen in Lösungen umzusetzen, um so Patienten mit seltenen Erkrankungen und ihren Familien neue Hoffnung zu schenken. www.centogene.com CENTOGENE Ross Bethell Director, Corporate Communications ross.bethell@centogene.com Kontakt für Presseanfragen MC Services AG Anne Hennecke Managing Partner Anne.hennecke@mc-services.eu 03.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 795209 03.04.2019 AXC0098 2019-04-03/09:45