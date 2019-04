Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt profitiert zur Wochenmitte von Hoffnungen auf eine Einigung in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Sie hatte bereits die Börsen in Asien gestützt und damit für eine freundliche Vorgabe gesorgt. Auslöser für die neu entfachte Hoffnung ist ein Bericht der "Financial Times" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...