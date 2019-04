NOTICE 3 APRIL 2019 SHARES SAVOSOLAR OYJ: MERGING OF NEW SHARES AND DIRECTED ISSUE A total of 1 057 615 242 new shares (SAVOHN0119) of the share issue of Savosolar Oyj will be traded together with the old shares (SAVOH) as of 4 April 2019 on Nasdaq First North Finland. Trading with the new shares will end on 3 April 2019. A total of 765 506 shares subscribed in the directed issue will be traded with the old shares as of 4 April 2019. Identifiers: Trading code: SAVOH ISIN code: FI4000123096 Orderbook id: 108330 Number of shares: 1 410 919 162 Trading ends: Trading code: SAVOHN0119 ISIN code: FI4000369749 Orderbook id: 169430 Last trading day: 3 April 2019 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 ********************************************** TIEDOTE 3.4.2019 OSAKKEET SAVOSOLAR OYJ: UUSIEN OSAKKEIDEN YHDISTELY Savosolar Oyj:n osakeannin uudet osakkeet (SAVOHN0119), yhteensä 1 057 615 242 kappaletta, otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden (SAVOH) kanssa 4.4.2019 alkaen Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla. Kaupankäynti uusilla osakkeilla päättyy 3.4.2019. Suunnatussa annissa merkityt 765 506 osaketta otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 4.4.2019 alkaen. Perustiedot: Kaupankäyntitunnus: SAVOH ISIN-koodi: FI4000123096 Id: 108330 Osakemäärä: 1 410 919 162 Kaupankäynti päättyy: Kaupankäyntitunnus: SAVOHN0119 ISIN-koodi: FI4000369749 id: 169430 Viimeinen kaupankäyntipäivä: 3.4.2019 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260