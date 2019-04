Zürich (ots) -



Der Family Business Award zeichnet jährlich ein Schweizer

Familienunternehmen aus, welches sich durch verantwortungsbewusstes

Unternehmertum profiliert hat. Anmeldungen für den Family Business

Award 2019 können noch bis zum 30. April 2019 eingereicht werden.



Rund 90% aller Firmen in der Schweiz sind Familienunternehmen -

sie sind ein bedeutender Faktor unserer Wirtschaft. Um dieser

Wichtigkeit Rechnung zu tragen, hat die AMAG 2012 den Family Business

Award ins Leben gerufen. Einerseits um die unternehmerischen und

nachhaltigen Werte von Familienunternehmen zu würdigen. Andererseits

auch in Erinnerung an den eigenen Firmengründer Walter Haefner.



Interessierte Unternehmen können sich für den diesjährigen Preis

noch bis zum 30. April 2019 auf der Online-Plattform

www.family-business-award.ch bewerben. Die bisherigen Gewinner des

Preises sind: 1a hunkeler fenster AG & 1a hunkeler holzbau AG (2018),

Jucker Farm AG (2017), FRAISA SA (2016), Wyon AG (2015), Entreprises

et Domaines Rouvinez (2014), SIGA Holding AG (2013) und Trisa AG

(2012).



Für den Award zugelassen sind Familienunternehmen, welche sich

durch nachhaltigen Unternehmergeist auszeichnen und mehr als 25

Mitarbeitende beschäftigen. Zudem muss das Verwaltungsratspräsidium

oder die operative Geschäftsleitung durch ein Familienmitglied

besetzt und die Kapitalmehrheit im Familienbesitz sein.



Für die Wahl des siegreichen Unternehmens zeichnet sich eine

zehnköpfige Jury verantwortlich, welche aus erfahrenen, fachlich

bestens ausgewiesenen Persönlichkeiten besteht. Präsidiert wird die

Jury durch Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen,

Verwaltungsratsdelegierte und Inhaberin Lenzlinger Söhne AG.



Die Entwicklung des Jurierungsverfahrens erfolgte durch das Center

for Corporate Responsability and Sustainability CCRS an der

Universität Zürich. Das wissenschaftliche Verfahren bietet die

Grundlage für eine objektive Bewertung der Bewerbenden durch die

unabhängige Jury.



Weitere Informationen: www.family-business-award.ch



