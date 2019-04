Die Best Recycled Plastic Product Awards werden im zweijährigen Turnus von der Epro ausgeschrieben und verliehen. Die Produkte spiegeln das Engagement europäischer Unternehmen für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft wider. "The Simple One" und "Jordan Green Clean" sind die Gewinner Die Auszeichnung in der Kategorie Innovation ging an die österreichischen Alpla Werke mit der ressourcenschonenden Verpackung "The Simple One". Reduziert bis zum Äußersten, benötigt die komplett recycelbare Flasche keinen Verschluss und ist 60 Prozent leichter als eine konventionelle HDPE-Flasche. In der Kategorie Nachhaltigkeit überzeugte das norwegische Unternehmen Orkla mit der umweltfreundlichen Zahnbürste "Jordan Green Clean", die zu 100 Prozent aus recyceltem Kunststoff und bio-basiertem Polyamid besteht. Zu den fünf Finalisten gehörte auch das deutsche Unternehmen Multiport aus Bernburg (Sachsen-Anhalt), das mit einem MPO Kunststoffkabelkanal aus eigenproduziertem Rezyklat beeindruckte. Das Produkt wird im Spritzgussverfahren hergestellt und beim Verlegen von Signal- und Kommunikationsleitungen an Bahnstrecken, auf Flughäfen, in Kraftwerken und Industrieanlagen eingesetzt. Seit 1991 stellt Multiport Rohstoffe aus Kunststoffabfällen her und entwickelt nachhaltige Lösungen im Zeichen von Umweltschutz und Ressourcenschonung. Wegbereiter notwendig "Wir brauchen Pioniere, die den Weg weisen", so Peter Sundt, Epro Generalsekretär, über die inspirierende Wirkung der Awards. "Ich kann nur alle für ihre Innovationen loben. Ihr zukunftsorientierter Ansatz und Unternehmergeist beweisen, dass wir auf dem richtigen Weg zu einer neuen Kunststoffwirtschaft sind", ergänzte Javier Constante, Präsident Plastics Europe. Stuart Foster, Geschäftsführer der Recoup (Recycling of Used Plastics), erklärt nach der Preisverleihung, dass die Stiftung weiter daran arbeiten wird, Wirtschaft und Verbraucher über die Vorteile von Kunststoffrecycling aufzuklären. Denn nur durch eine steigende Nachfrage nach Recyclingprodukten, können wir die Nutzung von Kunststoffressourcen, die zirkuläre Wertschöpfung und das Recycling von Kunststoffen vorbringen. (sf)

