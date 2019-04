MünchenerRück-Calls mit 155%-Chance bei Kursanstieg auf 225 EUR

Für Anleger, die in den vergangenen Monaten in der MünchenerRück-Aktie (ISIN: DE0008430026) investiert waren, ist es in den vergangenen Monaten gut gelaufen. Seit dem Jahresbeginn konnte die Aktie um mehr als 13 Prozent zulegen. Laut Analyse von www.godmode-trader.de besteht nach dem jüngsten Pullback die Chance auf einen Kursanstieg auf 225 Euro, sofern es zu keinem Rückfall auf 205,30 Euro oder darunter kommt. Langfristig sollte sogar die Marke von 300 Euro in Reichweite liegen.

Wer beim aktuellen Aktienkurs von 215,90 Euro mit einem bald eintretenden Kursanstieg der Münchener Rück-Aktie auf 225 Euro ausgeht, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 220 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis bei 220 Euro, Bewertungstag 21.6.19, BV 0,1, ISIN: DE000GM44VZ8, wurde beim Aktienkurs von 215,90 Euro mit 0,233 - 0,243 Euro gehandelt.

Kann die MünchenerRück-Aktie in spätestens einem Monat auf 225 Euro zulegen, dann wird sich handelbare Preis des Calls bei etwa 0,62 Euro (+155 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 206,094 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 206,094 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SR0C6L2, wurde beim Aktienkurs von 215,90 Euro mit 1,03 - 1,04 Euro taxiert.

Kann die MünchenerRück-Aktie in den nächsten Wochen auf 225 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,89 Euro (+82 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 200,6211 Euro

Der Deutsche Bank-Open End Turbo-Call auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 200,6211 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DC16M50, wurde beim Aktienkurs von 215,90 Euro mit 1,54 - 1,55 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der MünchenerRück-Aktie auf 225 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,43 Euro (+57 Prozent) liegen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MünchenerRück-Aktien oder von Hebelprodukten auf MünchenerRück-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de