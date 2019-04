Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im März weniger als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex - eine Umfrage in Unternehmen - sank um 0,3 Punkte auf 51,6 Zähler, wie das britische Forschungsinstitut IHS Markit am Mittwoch in London mitteilte. Volkswirte hatten wie in der ersten Schätzung einen Indexwert von 51,3 Punkten erwartet. Noch im Januar hatte der an den Finanzmärkten stark beachtete Stimmungsindikator bei 51,0 Punkten den tiefsten Stand seit mehr als fünf Jahren erreicht.

Die Entwicklung verlief jedoch zweigeteilt: Während die Industrie im Euroraum geschrumpft sein dürfte, stehen die Zeichen bei den Dienstleistern weiter auf Wachstum. Der Indikator für die Industrie fiel auf 47,5 Punkte und liegt damit unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Das Barometer für die Dienstleister stieg dagegen auf 53,3 Zähler.

In Deutschland hellte sich die Stimmung in den Dienstleistungsunternehmen überraschend auf. In Frankreich trübte sich die Stimmung im Bereich Dienstleistungen nicht so stark ein wie zunächst gemeldet.

Eine positive Überraschung lieferten auch die Stimmungsdaten aus Spanien. Hier gab es sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungsbereich einen Zuwachs beim Stimmungsindikator, wobei beide Indexwerte mittlerweile wieder oberhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten liegen. Auch in Italien gab es einen unerwartet starken Zuwachs im Bereich Dienstleistungen. Hier enttäuschte allerdings der Industriesektor.

"Die finalen PMI-Daten bestätigen, dass die Eurozone auch im März nur so vor sich hindümpelte", sagte Markit-Chefökonom Chris Williamson. Zwar habe sich der Servicesektor wacker geschlagen, allerdings lasse auch hier die Dynamik seit einigen Monaten nach.

Der Kurs des Euro stieg nach den Stimmungsdaten aus der Eurozone auf ein Tageshoch.

Region/Index März Prognose März Vormonat

(final) (vorl)

EURORAUM

Gesamt 51,6 51,3 51,3 51,9

Verarb. Gew. 47,5 47,6 47,6 49,3

Dienste 53,3 52,7 52,7 52,8

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 44,1 44,7 44,7 47,6

Dienste 55,4 54,9 54,9 55,3

FRANKREICH

Verarb. Gew. 49,7 49,8 49,8 51,5

Dienste 49,1 48,7 48,7 50,2

ITALIEN

Verarb. Gew. 47,4 47,5 --- 47,7

Dienste 53,1 50,8 --- 50,4

SPANIEN

Verarb. Gew. 50,9 49,7 --- 49,9

Dienste 56,8 55,0 --- 54,5°

(in Punkten)

