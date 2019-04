Der Ingenieurdienstleister Edag (ISIN: CH0303692047) wird den Aktionären erneut die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,75 Euro pro Aktie vorschlagen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 15,88 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,72 Prozent. Die Generalversammlung der Firma mit Firmensitz in der Schweiz findet am 5. Juni 2019 statt. Der Konzernumsatz verbesserte sich im Geschäftsjahr 2018 um 10,3 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...