Wie EDAG Engineering (WKN: A143NB) heute mitteilte, beabsichtigt der bereits bestehende Großaktionär ATON Austria Holding GmbH seinen Anteil an der börsennotierten Gesellschaft weiter auszubauen. Konkret möchte der Großaktionär bis Ende Juli 2020 bis zu eine Million Aktien der EDAG Engineering und damit bis zu 4% des Grundkapitals der Gesellschaft aufkaufen. Dies ist schon deshalb interessant, weil ATON Austria bereits eine Beteiligung in Höhe von 70,66% des Grundkapitals hält.

Mit der Übernahme von weiteren 4% auf Sicht eines Jahres würde diese Beteiligung damit langsam in die Nähe der wichtigen 75% Marke kommen. Laut deutschem Aktienrecht kann ein Großaktionär erst ab einer Beteiligung von 75,1% am Grundkapital einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag verlangen. Mit letztlich dann 74,66% Anteil am Grundkapital würde ATON Austria zunächst einmal nur knapp unter dieser Grenze bleiben.

