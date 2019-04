Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Analyst Richard Vosser untersuchte vor einem Treffen der Amerikanischen Neurologie-Akademie (AAN) Daten zu wichtigen Medikamenten von Roche und Novartis zur Behandlung von spinaler Muskelatrophie. Während er mit dem Mittel Risdiplam von Roche positive Auswirkungen auf den Gewinn je Aktie verbindet, seien die Erwartungen an das Mittel AVXS-101 von Novartis möglicherweise zu hoch. Dies schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2019 / 05:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2019 / 05:38 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-04-03/10:45

ISIN: CH0012032048