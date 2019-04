Die publity AG (ISIN: DE0006972508) baut ihren eigenen Immobilienbestand erfolgreich aus. Durch die Tochter publity Investor GmbH wurde nun der Bürokomplex "St. Martin Tower" in der Finanzmetropole Frankfurt am Main von der Hansa AG (Schweiz) erworben. Der "St. Martin Tower" wurde vom jetzigen Verkäufer in den Jahren 2013 - 2015 entwickelt und erbaut. Der Bürokomplex gliedert sich in zwei miteinander verbundene Gebäudeteile: den "Tower" mit 18 Stockwerken und den "Wing" mit sieben Stockwerken. Der imposante Büroturm zeichnet sich durch eine innovative Architektur und durch eine hochwertige Ausstattungsqualität sowie eine große Flächenflexibilität aus. Helle Büroflächen und attraktive Außenanlagen sorgen für eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Die Immobilie verfügt neben einer großen Dachterrasse auf dem Gebäudeteil "Wing" und einem repräsentativen Eingangsbereich auch über insgesamt 397 PKW-Stellplätze. Hervorzuheben ist auch der sehr gute Standort des Objektes in der ...

