FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Commerzbank soll einem Magazinbericht zufolge schon in der kommenden Woche eine Vorentscheidung über eine Fusion mit der Deutschen Bank fallen. Wie die Wirtschaftswoche unter Berufung auf Kreise der Bank und des Aufsichtsrats berichtet, will der Vorstand am kommenden Dienstag über die Fortsetzung der Fusionsgespräche entscheiden. Ein Commerzbank-Sprecher lehnte gegenüber Dow Jones Newswires eine Stellungnahme ab.

Laut Wirtschaftswoche soll es am 9. April konkret darum gehen, ob die Verhandlungen mit der Deutschen Bank intensiviert oder abgebrochen werden. Bisher hieß es lediglich, eine Entscheidung über den Zusammenschluss beider Banken könne bis Ende April fallen.

Commerzbank-Chef Martin Zielke hatte in einem Brief an die Mitarbeiter der Bank erklärt, er wolle "schnell zu einem Ergebnis" kommen, wie es bei der Wirtschaftswoche heißt. Der Betriebsrat hatte am vergangenen Mittwoch gefordert, der Commerzbank-Vorstand solle die Gespräche mit der Deutschen Bank abbrechen, da schon jetzt die Refinanzierungskosten der Bank gestiegen seien.

April 03, 2019

