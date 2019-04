Der Einzelhandels- und Touristikriese Rewe hat im vergangenen Jahr beim Umsatz erstmals mehr als 60 Milliarden Euro eingefahren. Die Kölner konnten dabei sowohl in Deutschland als auch im Ausland zulegen.

Der Handelsriese Rewe hat im vergangenen Jahr beim Umsatz erstmals die 60-Milliarden-Euro-Grenze übersprungen. Insgesamt steigerte die Rewe-Gruppe, zu der neben den gleichnamigen Supermärkten auch der Discounter Penny, die in Ost- und Mitteleuropa aktive Handelskette Billa und der Reiseveranstalter DER-Touristik gehören, ihre Umsatzerlöse um 4,7 Prozent auf 61,2 Milliarden Euro, wie Rewe am Mittwoch in Köln mitteilte.

"Das Geschäftsjahr 2018 war eines der besten in unserer Unternehmensgeschichte", sagte Rewe-Chef Lionel Souque in Köln. "Wir haben 2018 erneut davon profitiert, dass wir in den vergangenen Jahren sowohl in Deutschland als auch im europäischen Ausland in großem Umfang in die Modernisierung ...

