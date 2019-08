Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die SIXT SE (ISIN DE0007231326/ WKN 723132) schreibt das umsatzstärkste Halbjahr in ihrer Unternehmensgeschichte, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Europas größter Mobilitätsdienstleister steigerte in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres seinen operativen Umsatz des Konzerns um 14,3 Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich das Segment Mobility (vorher: "Autovermietung") das um 18,1 Prozent wuchs und das mit SIXT rent, SIXT share und SIXT ride das gesamte Mobilitätsangebot des Unternehmens umfasst, und hier insbesondere das US-Geschäft. ...

