BARCELONA (Dow Jones)--Banco Santander will mehr als 20 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um in den kommenden vier Jahren in Digitalisierung und Technologie zu investieren. Zudem bestätigte die spanische Großbank ihre wichtigsten mittelfristigen Finanzziele. Sie kündigte eine Dividendenausschüttung von 40 bis 50 Prozent sowie jährliche Kosteneinsparungen von 1,2 Milliarden Euro an. Auch eine Vereinfachung der Führungsstruktur sei geplant.

Die Investitionen sollen das Kundenerlebnis und die Kundenbindung verbessern, gleichzeitig damit sollen Kosten gesenkt werden, teilte die Bank am Mittwoch vor ihrem Investorentag in London mit. Im Mittelpunkt der neuen Pläne stehe eine Verbesserung der Kapitalallokation und der operativen Entwicklung sowie eine Beschleunigung bei der Digitalisierung.

Zudem hat die größte spanische Bank ihre wichtigsten Finanzziele bestätigt. Demnach soll die bereinigte Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTE) - eine wichtige Rentabilitätskennziffer - von 13 auf 15 Prozent erhöht werden und die harte Kernkapitalquote (Core Tier 1) mittelfristig zwischen 11 und 12 Prozent liegen.

"Unser Fokus liegt nach wie vor darauf, die Loyalität unserer Kunden zu stärken und unsere globale Aufstellung zu nutzen, um Investitionen in die Digitalisierung voranzutreiben und von grenzüberschreitenden Zahlungsströmen zu profitieren", so Executive Chairman Ana Botin.

Banco Santander SA hat 2018 die Ziele erreicht. Die Bank steigerte das Ergebnis je Aktie prozentual zweistellig. Die harte Kernkapitalquote stieg auf über 11 Prozent und das ROTE auf über 11,5 Prozent.

