Die Euphorie hielt ja nicht lange an! Am Freitag hatte der Fahrdienst-Vermittler Lyft sein lang erwartetes und heiß gehandeltes IPO an der US-Börse. Im Vorfeld konnte das Unternehmen aufgrund einer überschäumenden Nachfrage sogar seinen Platzierungspreis auf zuletzt 72 Dollar je Aktie anheben. Am Tag des Börsengangs schoss der Wert letztlich bis auf die bisherige Rekordmarke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...