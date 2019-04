Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - DATAGROUP SE (ISIN DE000A0JC8S7/ WKN A0JC8S) gibt die Emission eines neuen Schuldscheindarlehens bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Das Unternehmen nutzt das niedrige Zinsniveau und sichert sich langfristige Finanzierungsmittel in Höhe insgesamt 69 Mio. Euro, die für das weitere dynamische Wachstum und Akquisitionen verwendet werden sollen. ...

