In einem Kommentar schreibt Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management in Zürich, was man an den Finanzmärkten aktuell berücksichtigen sollte: "Nach der Zwischendelle im vierten Quartal 2018 stabilisierten sich die Finanzmärkte im ersten Quartal 2019 eindrücklich und konnten über fast alle Assetklassen die erlittenen Verluste kompensieren - und damit deutlich schneller als erwartet. Die jüngsten Entscheidungen und Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed sorgten für positive Impulse. Insbesondere die Kehrtwende bei der Geldpolitik der Fed in Richtung einer monetären Lockerung beruhigte die Anleger und erhöhte die Hoffnung auf weiteres Wirtschaftswachstum. Der Konjunkturaufschwung dauert ...

