SMC-Research sieht bei der IT Competence Group SE eine Fülle von großen Fortschritten auf vielen Gebieten und erwartet eine Fortsetzung der positiven Entwicklung, die bereits letztes Jahr neue Gewinnrekorde ermöglicht habe. Darüber hinaus biete nach Auffassung des SMC-Analysten Adam Jakubowski die Zusammenarbeit mit dem neuen Mehrheitsaktionär großen Spielraum für Synergien, mit denen das positive Momentum verstetigt werden könnte.

Die IT Competence Group habe 2018 große Fortschritte erzielt. Dazu gehöre in erster Linie der beeindruckende Turnaround: Nur ein Jahr nach einem deutlichen Umsatzrückgang und einem Verlust sei nicht nur die Rückkehr auf den Wachstumspfad und in die schwarzen Zahlen vollzogen, sondern auch neue Rekorde für alle Ergebniskennzahlen erzielt worden.

Darüber hinaus habe die Gesellschaft mit der Sitzverlegung nach Deutschland und dem Umstieg auf deutsch-sprachige Berichte nach HGB zwei strukturelle "Defizite" beseitigt, welche die Attraktivität der Aktie aus der Perspektive von Anlegern nach Ansicht der Analysten reduziert haben dürften. Schließlich sei durch den hohen Gewinn sowie durch die Umwidmung eines Teils des Gesellschafterdarlehens im Zuge des Einstiegs des neuen Mehrheitsaktionärs die bilanzielle Eigenkapitalquote auf solide knapp 30 Prozent verbessert worden.

Aus der Zusammenarbeit mit dem neuen Mehrheitsaktionär, der selbst als IT-Dienstleister tätig ist, könnte laut SMC-Research zudem ein großes Potenzial für Synergien im Vertrieb, Einkauf und bei der Personalakquise und -entwicklung erwachsen, was die weitere Entwicklung zusätzlich beflügeln würde.

Mit dieser Fülle an Erfolgen habe die IT Comeptence Group die ursprünglichen Erwartungen von SMC-Research übertroffen. Die Analysten zeigen sich deswegen auch für die nächsten Jahre positiv gestimmt und gehen von einem stetigen, moderaten Wachstum mit leicht steigender Profitabilität aus. Auf dieser Basis sieht das Researchhaus den fairen Wert nun bei 9,10 Euro je Aktie. Gegenüber der Börsenbewertung, die aktuell lediglich 40 Prozent des letztjährigen Umsatzes entspreche und damit nach Auffassung von SMC-Research die erreichten Fortschritte nicht ausreichend widergebe, bedeute das ein hohes Kurspotenzial von rund 75 Prozent. Vor diesem Hintergrund haben die Analysten das Rating "Buy" bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.05.19, 12:50 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 09.05.19 um 12:15 Uhr fertiggestellt und am 09.05.19 um 12:35 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-09-SMC-Studie-ITCG_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.