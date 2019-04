Zürich(awp) - Die Angebotsmieten in der Schweiz sind im März 2019 gemäss dem Mietindex des Immobilienportalbetreibers Homegate zum Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag das Plus bei 0,3 Prozent.Aktuell steht der von Homegate in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank (ZKB) erhobene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...