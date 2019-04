Pressemitteilung der publity AG:

publity erweitert eigenen Immobilienbestand durch Kauf des Bürohochhauses 'St. Martin Tower" in Frankfurt am Main

Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) baut ihren eigenen Immobilienbestand erfolgreich aus. Durch die Tochter publity Investor GmbH wurde nun der Bürokomplex "St. Martin Tower" in der Finanzmetropole Frankfurt am Main von der Hansa AG (Schweiz) erworben.Der "St. Martin Tower" wurde vom jetzigen Verkäufer in den Jahren 2013 - 2015 entwickelt und erbaut

St. Martin Tower in Frankfurt am Main

Der Bürokomplex gliedert sich in zwei miteinander verbundene Gebäudeteile: den "Tower" mit 18 Stockwerken und den "Wing" mit sieben Stockwerken. Der imposante Büroturm zeichnet sich durch eine innovative Architektur und ...

