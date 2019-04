Der Bitcoin ist in dieser Woche mit einem Knalleffekt ins Bewusstsein der Märkte zurückgekehrt. Zeitweise legte der Preis um 20 Prozent an. Andreas Lipkow von Comdirect sieht mehrere Gründe hinter der Kursexplosion.



Der Höhenflug von Nordex hält schon länger an. Der Konzern meldet einen Auftrag nach dem anderen. Lipkow lobt die Auftragslage. Allerdings sei in der Aktienentwicklung schon sehr viel eingepreist. Außerdem geht es um den Goldpreis, das konjunkturelle Umfeld für die Märkte, den Börsengang von Lyft und die gute Performance von China-Aktien zuletzt.