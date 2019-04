Jugendliche und junge Erwachsene wollen möglichst frühzeitig finanziell unabhängig sein

Wer im Alter keine Geldsorgen haben möchte, kann niemals früh genug mit der Sicherung der eigenen Altersvorsorge beginnen. Eine aktuelle comdirect-Studie gibt nun Einblicke, was Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 16 Jahren und 25 zum Thema Geld sagen.

362 Euro: So viel haben Jugendliche und junge Menschen in Deutschland laut comdirect-Angaben durchschnittlich pro Monat zur Verfügung. Das sind 13 Prozent mehr als noch im Jahr 2016. Vor allem den 16- bis 18-Jährigen steht monatlich deutlich mehr Geld zur freien Verfügung als noch 2016: Mit 239 Euro pro Monat haben sie im Schnitt 79 Euro mehr in der Tasche als noch 2016 - das ist ein Plus von fast 50 Prozent. 22- bis 25-Jährige können monatlich im Durchschnitt 418 Euro ausgeben oder sparen; 2016 waren es noch 406 Euro. Die Summe der durchschnittlichen Einnahmen schwankt von Bundesland zu Bundesland: Jugendliche in Bremen und Baden-Württemberg verfügen mit mehr als 400 Euro im Monat über das meiste Geld. Bei den Schlusslichtern Bayern und Sachsen-Anhalt ist es mit 322 Euro bzw. 303 Euro monatlich etwa ein Drittel weniger, heißt es weiter.

