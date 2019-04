Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach ihrer kräftigen Aufwärtsbewegung zum Wochenauftakt zeigten die Renditen von als sicher angesehenen Staatsanleihen gestern eine moderate Gegenbewegung, so die Analysten von Postbank Research.10-jährige Bundesanleihen hätten am Abend wie ihre US-Pendants (2,48%) 2 Basispunkte niedriger als am Vortag mit -0,05% rentiert. Auch bei kürzeren Laufzeiten hätten die Renditen wieder nachgegeben. Die 5- und 2-jährigen Bundrenditen seien auf -0,48% (-3 Basispunkte) beziehungsweise -0,60% (-1 Basispunkt) gesunken. Klare Impulse für diese Bewegungen seien nicht auszumachen gewesen, zumal es bei den gestern veröffentlichten Konjunkturdaten keine Überraschungen gegeben habe. Vielmehr stütze die anhaltende Unsicherheit bezüglich der übergeordneten Themen Handelsstreit USA/China und Brexit - trotz zwischenzeitlich positiver Nachrichten - die Nachfrage nach sicheren Häfen. (03.04.2019/alc/a/a) ...

