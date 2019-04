Hannover (www.anleihencheck.de) - Insbesondere die letzten zwei Tage der Beobachtungsperiode waren am SSA-Primärmarkt sehr aktiv, in der gestrigen Session waren vier Transkationen im EUR-Benchmarkformat parallel im Markt, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz, CIIA bei NORD/LB.Bereits am Montag habe Niedersachsen EUR 500 Mio. über acht Jahre zu ms -9 Bp begeben, die Guidance habe bei ms -7 Bp gelegen. Das Orderbuch sei 2,2fach überzeichnet gewesen (inklusive Joint-Leads). Der G-Spread vs. DBR 0,25% 02/15/27 habe rund 46 Bp betragen. Wir kalkulierten eine leicht negative NIP, so die Analysten der NORD/LB. Der Bond (ISIN DE000A2TSB40/ WKN A2TSB4) sei marginal in der Kurve gepreist worden. ...

