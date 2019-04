Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Heute fand in Luzern die 19. ordentliche Generalversammlung der Mobimo Holding AG (ISIN CH0011108872/ WKN 930290) statt, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:An der Generalversammlung nahmen 196 Aktionäre teil. Insgesamt waren 60,39% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten. Peter Schaub, bisher Vizepräsident, wurde zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Die Aktionäre stimmten auch der Wahl der neuen Mitglieder Dr. Christoph Caviezel, bisher CEO, und Bernadette Koch zu. Alle sich zur Wiederwahl stellenden Mitglieder (Daniel Crausaz, Brian Fischer, Bernard Guillelmon und Wilhelm Hansen) wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Auch die weiteren Anträge des Verwaltungsrats an die Generalversammlung wurden mit hoher Zustimmung genehmigt. Daniel Ducrey nutzte die Gelegenheit, sich den anwesenden Investoren vorzustellen. Er übernimmt als neuer CEO die operative Führung der Mobimo Holding AG ab morgen, 3. April 2019. (Ad hoc vom 02.04.2019) (03.04.2019/alc/n/a) ...

