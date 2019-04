Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Sorgen um den immer wahrscheinlicher werdenden harten Brexit können die Börsen nicht ausbremsen, so die Deutsche Börse AG.Und so hebe der jüngste Kursanstieg in Europa und den USA auch die Kauflaune der ETF-Anleger. "Bei uns war die Woche sehr aktiv", berichte Andreas Bartels von der Commerzbank und melde einen klaren Käuferüberhang mit knapp 48.000 Transaktionen. ...

