Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wall Street legte nach einem beeindruckenden Wochenauftakt am Dienstag eine kleine Verschnaufpause ein, so die Experten von XTB. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe flach geschlossen, der Leitindex Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) um 0,3% gefallen und der technologielastige NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe 0,25% an Wert gewonnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...