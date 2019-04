Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Volkswagen von 200 auf 195 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kai Müller revidierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für Volkswagen für 2019 und 2020 leicht nach unten. Anleger sollten sich im Autosektor während der Berichtssaison zum ersten Quartal auf weiter starke Kursschwankungen einstellen nach den bereits vorsichtigen Ausblicken zum Jahresbeginn, so Müller. Er rechnet vor allem bei den Zulieferern mit einem weiteren schwierigen ersten Quartal./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2019 / 12:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-04-03/12:21

ISIN: DE0007664039