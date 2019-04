Im vergangenen Herbst hat Kanada Cannabis vollständig legalisiert. Dies löste große Euphorie aus, einige weitere Staaten folgten, in anderen sind deutliche Legalisierungstendenzen zu beobachten. Zuletzt hat auch Israel einen Vorstoß gewagt. Seit 1. April ist der Konsum von Cannabis in Israel kein Verbrechen mehr. Es handelt sich dabei um eine dreijährige Versuchsphase, in der Cannabis-Besitz nicht mehr automatisch zur Strafanzeige führt. Allerdings gilt dies nur für den Gebrauch in den eigenen vier Wänden und auch nur für den Besitz kleiner Mengen. Bis zu 15 Gramm ist die Grenze für den persönlichen Gebrauch. Jeder, der in der Öffentlichkeit mit Cannabis erwischt wird, wird zu einer Geldstrafe verurteilt. Hat sich die Probezeit bewährt, könnte sich die Regelung durchaus dauerhaft durchsetzen. Allerdings muss man ganz klar sagen, dass die vollständige Legalisierung von Cannabis in Israel damit erst einmal nicht erfolgt.

