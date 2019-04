Ein Medienbericht erhöht den Druck auf Flugzeugbauer Boeing: Demnach handelten die Piloten der abgestürzten 737 Max 8 exakt nach Vorschrift.

Die Piloten der abgestürzten Boeing 737 MAX 8 von Ehtiopian Airlines hielten sich einem Zeitungsbericht zufolge zunächst an einen Notfallplan bei einer Fehlfunktion des als Absturzursache vermuteten Kontrollsystems MCAS.

Das "Wall Street Journal" berichtete am Mittwoch unter Berufung auf mit dem Vorgang Vertraute, die Piloten hätten das System zum automatischen Absenken des Flugzeugs ausgeschaltet und versucht, die Maschine über das Handrad in der Mittelkonsole wieder nach oben zu ziehen. Doch dann hätten sie die Stromzufuhr wieder angestellt, um stattdessen einen Schalter zum üblichen elektrischen Trimmen am Steuerknüppel zu benutzen.

Boeing wollte zur laufenden Untersuchung des Absturzes vom 10. März in Äthiopien keine Stellung nehmen. Es war der zweite Absturz eines solchen neuen ...

