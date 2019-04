Wien (www.aktiencheck.de) - Zusammenschlüsse von Geldhäusern ergeben in Europa derzeit Sinn, sagt der Europachef von JP Morgan. Die Erholung der Märkte böte gerade jetzt Chancen zur Konsolidierung - und der wachsende Kostendruck mache sie auch nötig, so die Experten von "FONDS professionell". Leitende Manager aus der Finanzbranche würden derzeit gute Chancen für Bankenfusionen in Europa sehen: "Eine europäische Bankenkonsolidierung ist unausweichlich, sie ergibt Sinn", sage JP-Morgan-Europachef Vis Raghavan in einem Interview mit dem "Handelsblatt". ...

