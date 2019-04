Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutsche Post DHL investiert 100 Millionen US-Dollar in einen neu zu errichtenden Logistikpark in den USA. Der Logistikpark der Tochter DHL Supply Chain mit einer Gesamtfläche von 158.000 Quadratmetern wird in Dorchester County im US-Bundesstaat South Carolina entstehen, teilte das Bonner Logistikunternehmen mit.

Mit der Investition in den sogenannten "Distributions- und Lagerpark" werden voraussichtlich 450 neue Arbeitsplätze geschaffen. Eröffnet werden soll ab 2020 in Phasen.

Der erste Teil des neuen Logistikparks soll bereits im ersten Quartal 2020 fertiggestellt werden.

Das Unternehmen hat bereits 125 Hektar Land gekauft, das künftig DHL Commerce Park heißt, um dort drei neue Gebäude zu bauen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2019 06:21 ET (10:21 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.