Köln (ots) - Im Rahmen von Umschaltmaßnahmen am Senderstandort Langenberg wird zwischen dem 4. und 13. April 2019 jeweils um 2:05 Uhr zeitweise der Empfang folgender Sender im Raum Langenberg kurzfristig nicht möglich sein:



1LIVE UKW Frequenz (106,7 MHz) WDR2 UKW Frequenz (99,2 MHz) WDR3 UKW Frequenz (95,1 MHz) WDR4 UKW Frequenz (101,3 MHz) WDR5 UKW Frequenz (88,8 MHz) COSMO UKW Frequenz (103,3 MHz)



Mit betroffen: Standort Bärbelkreuz 1LIVE UKW Frequenz (105,5 MHz) WDR3 UKW Frequenz (96,3 MHz)



Standort Monschau 1LIVE UKW Frequenz (99,7 MHz) WDR3 UKW Frequenz (98,2 MHz)



Standort Kleve WDR2 UKW Frequenz ( 93,3 MHz) WDR3 UKW Frequenz ( 97,3 MHz) WDR4 UKW Frequenz (101,7 MHz) WDR5 UKW Frequenz ( 99,7 MHz)



Standort Münster WDR3 UKW Frequenz (89,7 MHz) WDR5 UKW Frequenz (92,0 MHz)



Standort Aachen-Stolberg WDR3 UKW Frequenz ( 95,9 MHz) WDR5 UKW Frequenz (101,9 MHz)



Die Arbeiten sind an folgenden Tagen vorgesehen: 04.04.2019 2:05 Uhr 09.04.2019 2:05 Uhr 10.04.2019 2:05 Uhr 12.04.2019 2:05 Uhr 13.04.2019 2:05 Uhr



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Kommunikation Telefon 0221 220 7100 wdrpressedesk@wdr.de