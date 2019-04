Erneut gute Konjunkturdaten aus China und Hoffnungen auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China dürften zur Wochenmitte für steigende Kurse an der Wall Street sorgen. Sowohl Dow-Jones-Index als auch S&P-500 könnten neue Jahreshochs markieren. So hat sich im März der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in China gegenüber dem Vormonat kräftig verbessert. Erst zu Wochenbeginn hatte es global eine "China-Rally" gegeben nach guten Daten aus der chinesischen Industrie.

In Washington wird zudem ab Mittwoch auf höchster Ebene weiterhin nach einer Lösung im Handelsstreit gesucht. "Die Gespräche haben, bis jetzt, mit dem möglichen Erreichen eines Abkommens überwiegend positive Nachrichten geliefert", so Carsten Brzeski, Chef-Ökonom bei ING Germany. Die noch ausstehenden 10 Prozent der offenen Verhandlungspunkte seien allerdings der "härteste Teil", heißt es laut einem Bericht der "Financial Times" aus US-Verhandlungskreisen.

Beim Brexit dominiert die Hoffnung auf eine marktfreundliche Lösung. Premierministerin Theresa May will den Austritt erneut verschieben und mit Oppositionsführer Jeremy Corbyn über den Brexit und die künftige Anbindung an die EU verhandeln. Die Labour-Opposition gilt als europafreundlich.

Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell mit einem Plus von 0,5 Prozent.

Impulse könnten auch die anstehenden US-Konjunkturdaten liefern. So wird der ADP-Arbeitsmarktbericht für März bekannt gegeben. Er dürfte einen Hinweis auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag geben. Dazu kommt der Einkaufsmanagerindex Service Markit für März in der zweiten Lesung sowie der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe, ebenfalls für März. Daneben werden die offiziellen US-Öllagerdaten veröffentlicht. Die Daten des privaten American Petroleum Institute (API) wiesen für die zurückliegende eine Zunahme um 3 Millionen Barrel aus.

Bei den Einzelwerten könnten die Aktien von Intel und Qualcomm im Fokus stehen. Der Halbleiterhersteller Intel hat mit George Davis einen neuen Finanzvorstand gefunden. Das Pikante daran, Davis war in den vergangenen sechs Jahren Finanzvorstand des Konkurrenten Qualcomm. Die beiden Aktien werden vorbörslich noch nicht gehandelt. Die Intel-Aktie stieg nachbörslich 0,6 Prozent, Qualcomm fielen dagegen um 0,8 Prozent.

Die Papiere von Blue Apron dürften deutlich zulegen. Der Zutaten- und Rezeptküchen-Dienstleister hatte mitgeteilt, dass CEO Brad Dickerson und Mitgründer und Technikckef Ilia Papas das mit Schwierigkeiten kämpfende Unternehmen verlassen werden. Geführt wird Blue Apron zukünftig von Linda Findley Kozlowski, bis zuletzt operative Chefin bei der E-Commerce-Webseite Etsy. Hier ging es nach der Schlussglocke um knapp 16 Prozent nach oben.

April 03, 2019

