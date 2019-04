Hamburg (ots) - "Zwischen Lipgloss und Hämorrhoidencreme: Jeder Mann hat seinen Preis" heißt ein Buch, das Karina Mroß, 57 - neue Freundin von Entertainer Thomas Gottschalk, 68 - im Jahr 2008 veröffentlicht hat. Das meldet GALA (Heft 15/2019, ab morgen im Handel) diese Woche und druckt Auszüge.



Unter dem Pseudonym Liliana Sorm schreibt die geschiedene ARD-Frau u. a. über Affären mit verheirateten Männern: "In unserer Altersgruppe werden die potentiellen Kandidaten immer weniger, und so kommt es schon einmal vor, dass wir in fremden Gewässern fischen. Oder sagen wir mal ... dass wir uns für eine kurze Zeit einen Kandidaten ausleihen. Natürlich immer in dem Bewusstsein, dass er wirklich nur geliehen ist und wir ihn irgendwann wieder zurückgeben müssen."



Ein weiterer Textauszug: "Während Männer ohne Sex nicht leben können (...), setzen Frauen Sex eher zu Absicherung wichtiger und langfristiger Lebensinteressen ein."



Sich selbst beschreibt die Autorin so: "Meistens werfe ich meinen Body in einen körperbetonenden, aber sportlichen Fummel, der meiner Figur schmeichelt und meine Persönlichkeit unterstreicht."



Das Buch ist inzwischen vergriffen.



