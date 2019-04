Es sieht so aus, als warteten zurzeit immer noch viele Leerverkäufer auf ihre Chance, an einem fallenden Kurs der Wirecard-Aktie zu verdienen. Laut dem Datendienstleister IHS Markit waren zum Stichtag 1. April immer noch "fast zwölf Prozent der Marktkapitalisierung von Wirecard in Leihepositionen". Das sei ein guter Indikator für die Höhe der Leerverkaufsposition, so die "Börsen-Zeitung". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...